أعلن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، التّرحيب بالاتّفاق الذي تَمّ بين المجلس العسكري وقِوى الحُرية والتّغيير وعبّر عن سَعادته بهذا التّطوُّروقال في تصريحٍ ، إنّهم رفعوا العُقُوبات عن السودان منذ العام 2017م لكن الفساد وسُوء الإدارة في عهد نظام البشير حَجَبَا منافع ذلك القرار، وأضاف بأنّ قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبح وشيكاً، لكنه نبّه إلى أنّه يتوقّف بدرجةٍ كبيرةٍ على إدماج الحركات المُسلّحة في الاتّفاق وإحلال السلام في دارفور والمنطقتين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوتسيس رفع السودان من قائمة الإرهاب يتوقّف على إدماج الحركات وإحلال السلام في دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.