وعلى الرغم من التوقعات الكبرى، فإن السجلات أظهرت أن النظام قد أصبح مستودعا لمزج المعلومات، ولا يصدر إنذارات، ويواجه خطر فعليا أن يصبح غير فعالا.
وأوضحت الصحيفة أنه حتى قبل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبى فى هذا الربيع، كانت هناك مزحة يتم تداولها فى بروكسل عن نظام الإنذار السريع: فهو ليس بسريع ولا يوجد إنذارات ولا يوجد نظام.
ورأت الصحيفة أن معاناة أوروبا المبكرة فى هذا الشأن تقدم دروسا مستفادة للدول الأخرى ومنها الولايات المتحدة التى يتوقع مسئولو الاستخبارات فيها أن تحاول روسيا التدخل فى الانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل. وكان الاتحاد الاوروبى قد أصبح بطرق كثيرة أكثر قوة من واشنطن فى المطالبة بتغييرات من شركات السوشيال ميديا، وسعى إلى طرق جديدة لمحاربة التضليل المعلوماتى.
إلا أن القيام بهذا قد دفع الاتحاد إلى مناطق شائكة، حيث تتقاطع حرية التعبير والدعاية والسياسة الوطنية. وقد أثبتت الجهود المبذولة لتحديد المعلومات المضللة ومكافحتها أها ليست فقط معقدة للغاية ولكنها مشحونة سياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز" تحذر من احتمالات فشل المحاولات الأوروبية لوقف التدخل الروسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.