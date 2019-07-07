وثمة حرب كلامية متصاعدة بين الصين وبريطانيا فى أعقاب احتجاجات حاشدة فى هونج كونج على مشروع قانون معلق من شأنه أن يسمح بتسليم متهمين إلى الصين.
وأبلغ السفير تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن بكين لديها ثقة تامة فى تعامل هونج كونج مع الوضع وأن الحكومة البريطانية هى التى تدخلت فى شئون المدينة الداخلية.
وقال "لسنا راغبين في حرب دبلوماسية مع بريطانيا... لا نزال ملتزمين بهذا العصر الذهبي بين دولتينا"، لكنه أضاف أن اللغة التي يستخدمها بعض الساسة البريطانيين إنما هي "لغة عقلية الحرب الباردة".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين لدى بريطانيا يعبر عن أسفه إزاء "عقلية الحرب الباردة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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