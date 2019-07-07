وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن المستوطنين فوجئوا صباح اليوم بتعليق الأعلام في شوارع الضفة، معربين عن غضبهم من هذه الخطوة لاعتقادهم أن السلطة الفلسطينية هي التي تقف خلفها.
وعلّقت المنظمة خلال ساعات الفجر الأولى الأعلام عبر روافع مخصصة، ودون اعتراضهم من جيش الاحتلال.
في حين يأتي تعليق الأعلام ضمن حملة للمنظمة تحت عنوان "دورة إرهاب في داخل بيتنا"، إذ يسعى القائمون على الحملة أيضًا لتحريض الحكومة الإسرائيلية لمنع البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة "C" حسب اتفاق أوسلو.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع الأعلام الفلسطينية فى مستوطنات الضفة لتخويف الإسرائيلية من إقامة دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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