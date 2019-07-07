مهاجم تونس: خروج مصر والمغرب من امم افريقيا يحفزنا لإقصاء غانا

أكد طه ياسين الخنيسى، مهاجم منتخب تونس، على جاهزية "نسور قرطاج" لمواجهة غانا غداً، الاثنين، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

وقال طه الخنيسى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم للحديث عن مباراة غانا، "مواجهة الغد صعب للغاية لكننا جاهزون ومستعدون للرد على الانتقادات التى تعرضنا لها بسبب المستوى الذى ظهرنا عليه فى دور المجموعات".

وأضاف مهاجم منتخب تونس الجميع يعمل من أجل مصلحة المنتخب الوطنى وسنقدم أقصى ما لدينا أمام غانا من أجل حصد بطاقة التاهل لربع نهائى البطولة".

وتابع، "مباراة الغد سيترشح منها فريق واحد فقط، لذلك سنكون فى أقصى درجات تركيزنا ومباراتى مصر والمغرب دافع كبير بالنسبة لنا من أجل التأهل وإقصاء غانا، جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم وعلى الجانب الهجومى ظهر متراجعا نظرا لقوة الدفاعات التى اصطدمنا بها والأهم أننا تأهلنا فى النهاية".

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وواصل مهاجم تونس تصريحاته قائلاً، "عقب مباراة موريتانيا تجمعنا سويا كلاعبين وتحدثنا عن تراجع الأداء فى المباراة وتعاهدنا على بذل قصارى جهدنا أمام غانا".

وحجز منتخب تونس مقعده فى دور الـ 16 فى بطولة كأس الامم الافريقية دون تحقيق أى فوز فى المجموعة الخامسة، عقب التعادل مع مالى وأنجولا وموريتانيا، فى حين تأهل منتخب غانا للدور ذاته بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط متفوقاً على منتخبات الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

وتعاهد لاعبو منتخب تونس على الظهور بشكل مغاير فى مباراة الغد أمام غانا، وذلك بتقديم عرضاً قوياً يليق بسمعة الكرة التونسية، وتحقيق الفوز لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، لقطع خطوة جديدة نحو حصد اللقب القارى للمرة الثانية فى التاريخ.