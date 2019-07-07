مدرب مالى يراهن على التركيز لعبور كوت ديفوار فى امم افريقيا 2019

وقال محمد مجاسوبا، المدير الفنى لمنتخب مالى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم للحديث عن مباراة كوت ديفوار، "نلعب غدا على الفوز والذهاب بعيدا فى البطولة، نجحنا فى المرحلة الأولى فى تصدر المجموعة وحصدنا سبع نقاط وحققنا ما كنا نرغب فيه حتى الآن وعلينا التركيز على تحقيق طموحات جماهيرنا فى الفوز على منتخب كوت ديفوار القوى".
وأضاف "تاريخ مواجهات الفريقان يظل فى التاريخ فقط، ولكن الأهم هو الأداء غداً، والظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز"، متابعاً، "انتقال لاعبى مالى إلى أندية أوروبية خلال البطولة أمر جيد ولكن التركيز فى لقاء الغد هو الأهم بالنسبة لنا ".
واختتم مدرب مالى تصريحاته قائلاً، "مباراة كوت ديفوار تمثل لى تاريخا جديدا فى مشوارى التدريبى، وأسعى لعبور هذه المحطة الصعبة".
وحجز منتخب مالى مقعده فى دور الـ 16، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة، التى ضمت منتخبات تونس وأنجولا وموريتانيا، برصيد 7 نقاط، عقب تحقيق انتصارين مقابل تعادل وحيد، بينما تأهل منتخب كوت ديفوار للدور ذاته، بعدما حصل على المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة، التى ضمت منتخبات المغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا، برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة وحيدة.
ويسعى منتخب مالى الملقب بـ"النسور"، لكسر العقدة وتحقيق فوزه الاول على كوت ديفوار فى تاريخ المواجهات التى جمعتهما فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج باللقب القارى للمرة الاولى فى تاريخه.
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