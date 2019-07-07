مانشستر سيتى يستقر على تجديد عقد البرازيلى فيرناندينيو

ويتبقى فى عقد فيرناندينيو مع مانشستر سيتي موسم وحيد، حيث ينتهى عقد اللاعب البرازيلي مع حامل لقب الدورى الإنجليزى يونيو المقبل.
وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن مانشستر سيتى قرر تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلى لرغبة جوارديولا فى بقائه داخل ملعب "الاتحاد"، على الرغم من ضم النجم الشاب رودريجو قادما من أتليتكو مدريد فى صفقة بلغت قيمتها 62.5 مليون إسترلينى، ليصبح ثانى أغلى اللاعبين فى تاريخ السيتى.
وأضافت الصحيفة أن فيرناندينيو يرغب فى الاستمرار مع مانشستر سيتي، حتى وإن كان بديلا فى تشكيل الفريق، وذلك بسبب سعادة عائلته بالعيش فى مدينة مانشستر والاستقرار بها.
ويغيب فيرناندينيو عن معسكر الإعداد لمانشستر سيتى وذلك لمشاركته مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، والذي يخوض مباراتها النهائية العاشرة مساء اليوم، أمام منتخب بيرو.
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