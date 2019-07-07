مهاجم كوت ديفوار: التاريخ يدعمنا ضد مالي وخروج مصر والمغرب جرس إنذار

علق جوناتان كودجيا مهاجم منتخب كوت ديفوار على مواجهة مالي المحدد لها السادسة مساء غداً الاثنين بملعب "السويس"، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مصر.

وقال كودجيا في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مباراة مالي، "النسخة الحالية من مسابقة كأس الامم الافريقية مليئة بالمفاجأت بعد خروج مصر والمغرب من دور الـ 16، لذلك مباراة الغد يصعب التهكن بهوية الفائز بها".

أضاف، "التاريخ يقف في صف الأفيال ضد مالي، فكل المباريات فاز بها كوت ديفوار، ولكن يجب أن نكون مستعدين جيدا للمباراة خوفا من المفاجآت".

وبشأن اللعب بجوار نيكولاس بيبي مهاجم ليل الفرنسي قال كودجيا إنه وجهة نظر المدير الفني، وأنه يستفاد كثيرا من اللعب بجوار بيبي نظرا لخبراته الكبيرة، خاصة أنه فاز ببطولة كأس الأمم الافريقية من قبل مع كوت ديفوار، لذا فإن اللعب معا به استفادة كبيرة جدا له".

وحجز منتخب مالي مقعده في دور الـ 16، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت منتخبات تونس وأنجولا وموريتانيا، برصيد 7 نقاط، عقب تحقيق انتصارين مقابل تعادل وحيد، بينما تأهل منتخب كوت ديفوار للدور ذاته، بعدما حصل على المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات المغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا، برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة وحيدة.

ويسعى منتخب مالي الملقب بـ"النسور"، لكسر العقدة وتحقيق فوزه الاول على كوت ديفوار في تاريخ المواجهات التي جمعتهما في بطولة كأس الامم الافريقية، من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج باللقب القاري للمرة الاولى في تاريخه.