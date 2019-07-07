مدرب كوت ديفوار يتحدث عن التفوق التاريخى ضد مالى ومفاجآت امم افريقيا

تحدث إبراهيما كمارا، المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار، عن مباراة مالى المحدد لها غداً الاثنين ضمن منافسات دور الـ 16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

وقال إبراهيما كمارا، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم للحديث عن مباراة مالي، "لا يهم أن منتخب كوت ديفوار يمتلك الأفضلية فى تاريخ المواجهات مع مالى، الأهم هو الفوز غداً لأن لكل مباراة اعتباراتها الخاصة، نسعى لبذل كل الجهد من أجل عبور هذه المباراة الصعبة".

وأضاف مدرب كوت ديفوار، "هناك مفاجآت قوية فى البطولة وخروج لفرق مرشحة للفوز باللقب وعلينا تجنب ذلك، هناك فرق تأهلت للأدوار الإقصائية بثلاث نقاط ومع ذلك ترشحت للأدوار النهائية، مثل بنين وجنوب أفريقيا، لاعبونا جاهزون تماماً والمنافسة على اللقب هدفنا من البداية".

وحجز منتخب مالى مقعده فى دور الـ 16، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة، التى ضمت منتخبات تونس وأنجولا وموريتانيا، برصيد 7 نقاط، عقب تحقيق انتصارين مقابل تعادل وحيد، بينما تأهل منتخب كوت ديفوار للدور ذاته، بعدما حصل على المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة، التى ضمت منتخبات المغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا، برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة وحيدة.

Advertisements

ويسعى منتخب مالى الملقب بـ"النسور"، لكسر العقدة وتحقيق فوزه الأول على كوت ديفوار فى تاريخ المواجهات التى جمعتهما فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج باللقب القارى للمرة الأولى فى تاريخه.

وفى المقابل، يسعى منتخب كوت ديفوار الملقب بـ"الأفيال" لقطع خطوة جديدة فى رحلة استعادة الهيبة ومكانته المرموقة بين عمالقة القارة السمراء، وذلك بتحقيق الفوز على مالى فى مباراة الغد.

وشارك منتخب كوت ديفوار فى بطولة امم افريقيا 22 مرة، حصد خلالها اللقب القارى فى مناسبتين، بينما حل فى الوصافة مرتين أيضاً، وودع النسخة الأخيرة من المسابقة التى أقيمت عام 2017 فى الجابون من الدور الأول، بعدما حصد نقطتين بالتعادل مع توجو والكونغو الديمقراطية وخسر أمام المغرب، ليسجل المشاركة الأسوأ فى تاريخه.