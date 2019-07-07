محاولة اغتيال الثورة.. بقلم اسماء محمد جمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المجلس العسكري كانت أمامه فرصة ذهبية لكسب حب الشعب ودخول التاريخ من اوسع ابوابه، إذا قام بتحقيق مطالب ثورته ودعم فكرة التغيير الشامل واستغل الحدث في الاتجاه الصحيح، ولكنه فعل العكس وحاول خداعه، أراد إبعاد رموز النظام فقط عن المشهد والاحتفاظ بالسلطة لنفسه، وحين وجد الشعب مصرًّا على تغيير كامل شامل سعى إلى اغتيال الثورة من خلال التخويف والإرهاب وإخفاء مظاهرها من الشارع تماما فاستعداه وقوَّى إصراره على الاستمرار.

المجلس العسكري استخدم الكثير من العنف البدني والنفسي واللفظي مع الجماهير ولم يتوقف أبدا، ثم لجأ إلى القتل مرات عديدة وحين رأى الجماهير تزداد شجاعة ارتكب مجزرة الاعتصام أمام قيادة الجيش بالتعاون مع كل المؤسسات العسكرية والأمنية، ورغم أن المجزرة كانت مخيفة واهتز لها ضمير العالم إلا أنها لم تخِف الجماهير بل اكتسبت الثورة المزيد من المؤيِّدين والدعم.

كذلك قام المجلس العسكري بحملة تشويه عنيفة ضد قوى الحرية والتغيير ليفض الناس من حولها، وهو لا يعلم أن ولاء الجماهير ليس لها وإنما للثورة، كل الحكاية، أنها تنوب عن للجماهير ومكلفة مثله تماما لتعمل على تنفيذ ترتيبات تشكيل حكومة انتقالية تعبر بالبلد بالتعاون معه، الفرق الوحيد بينهما هو أنه أخلف عهده وهي لم تفعل، وإن أخلفت وعدها يوما ستنفض الجماهير من حولها ولكن لن تترك حلمها وأحلامها تضيع ولن تموت الثورة ولا الوفاء لدم الشهداء.

لم يتوقف المجلس عند هذا الحد في محاولته لاغتيال الثورة، بل حاول طمس حتى الرسومات والذكريات التي رسمها أو كتبها الشباب وزيَّنوا بها الشوارع المحيطة بالقيادة وشوارع الأحياء التي لم ترَ زينة ولا طلاء منذ 30 سنة حتى أصبحت كالآثار التاريخية المهملة، لم يعجبه أن تخلع ثوب الحزن وترتدي ثوب الثورة الزاهي، فمزَّقه.

لقد قام المجلس بمحو تلك الرسومات والزكريات بطريقة عشوائية حاول من خلالها قتل الإحساس بالثورة، ولا يعلم أن هذا التصرف المتخلِّف والمستفز لن يخيف الجماهير.

مضى المجلس إلى أبعد من ذلك وحاول جاهدا أن يستقطب جماهير الثورة ويضمها إلى (جماعته) فأقام الكثير من المخاطبات وحشد لها الناس بالإيجار وقدم لهم من الوعود ما قدم، ولكن البعض خرج ساخرا والآخر مستاءً وآخرون هتفوا مدنية ورفعوا علامات النصر.

عموما محاولات اغتيال المجلس العسكري للثورة لم تنجح، بل حققت له نتيجة عكسية وأدت إلى نشوء حاجز نفسي عميق بين الشعب وكل المؤسسات العسكرية والأمنية حتى الشرطة، وازداد فقدان الثقة فيها وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة فورية بعد تشكيل الحكومة، وعلى العسكر أن يفهموا أن الشعب السوداني قد تغيَّر تماما ووصل مرحلة بعيدة من الوعي وقوة الإرادة والعزيمة ما يجعله ماضيا نحو أهداف ثورته مهما كلَّفه الأمر، وليس من سبيل إلى حُكمه إلا عبر شارع الديمقراطية واحترام إرادته الحرة.