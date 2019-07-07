المجتمع الدولي مرة اخري والخطر الدائم للثورة المضادة.. بقلم مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم تنتهي المعركة , بـل انتهي فصلا اخرا.

كان من الواضح ان المجلس العسكري لا ينوي ابدا اشراك المدنيين في الحكم بصورة جادة. اضف الِي ذلك انه خلال الأيام الأخيرة ، أعلن المجلس أنه يريد تعيين نصف مجلس الوزراء ويرغب في الحصول على حصة برلمانية أكبر مما اتفق عليه سابقا. هذا علاوة على أصرار المجلس علي السيطرة على المجلس السيادي. السبب الأهم لتراجع المجلس بالموافقة على اتفاقية الانتقال الِي الحكم شبه المدني فقط هو ضغوط الولايات المتحدة.

تضمنت هذه الضغوط تهديدات لحميدتي بأنه إذا لم يرضخ لارادة المجتمع الدولي – وهذا يعني أن الولايات المتحدة – سيواجه عقوبات شديدة الالم ، وستجمد أمواله في الخارج وسيحال إلى المحكمة الجنائية الدولية وتم إبلاغه بـأنه لا يستطيع الاعتماد على الصين وروسيا لحمايته باستخدام حق النقض (الفيتو) لأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها ببساطة أن تستخدم القرارات الاممية التي صدرت ضد الجنجويد سابقا منذ عام 2004, وهذا يعني انه ليس هناك حاجة لقرارات جديدة من مجلس الأمن وعليه فان حميدتي عليه ان يموص الفيتو الصيني-روسي وان يشرب مويتو كما كان يقول الرئيس المخلوع.

كما اوصل مبعوث الولايات المتحدة رسائل مماثلة إلى البرهان وأعضاء آخرين في المجلس العسكري بـأنه في حال تعنتهم من الممكن اعادة النظر في سجلهم في دارفور الذي يمكن استخدامه لفرض عقوبات مماثلة عليهم. وتم ذكر مذبحة 3 يونيو كحدث يمكن استخدامه لإدانة أعضاء المجلس العسكري وملاحقتهم من قبل المجتمع الدولي . على الجانب الاخر من بحر أحمر ، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أصدقاءها الذين دعموا المجلس العسكري بعدم عرقلة الانتقال إلى حكم مدني. ومن ناحية اخري اعلن الاتحاد الأوروبي انه لن يطبع علاقته مع السودان إلا بعد انتقال الحكم الِي طاقم مدني. وقبل ذلك جمد الاتحاد الافريقي عضوية السودان ووفر بذلك غطاء سياسيا للتدخلات الأمريكية والاوروبية اللاحقة. وهكذا يتضح ان قوي اقليمية عطلت انتصار الانتقال المدني بنفوذها ومالها ثم تدخلت قوي اكبر منها وحسمت الصراع في صالح التحول الِي حكم شبه المدني.

هناك دروس هامة في سردية ماحدث :

الدرس الأول هو أن الجبهة الدبلوماسية مهمة للغاية ، و كان يمكن استخدامها بشكل أفضل من قبل قوي الحرية والتغيير للإسراع بـالتحول الديمقراطي وتقليل عدد قتلانا والمصابين. وقد قمت شخصيا بإبلاغ قوي الحرية بأن تباين المصالح الجيوسياسية الأمريكية عن مصالح دول الخليج فيما يتعلق بالسودان يتيح فرصة للحصول على دعم كبير وفي غاية الأهمية لمصلحة التحول الديمقراطي.

صحيح ان الوجه السياسي الأمريكي قبيح بالذات في العهد الترمبي ولكن هذا لا ينفي ذراعها الطويل و القوة الضاربة التي تتمتع بها وهذا يعني ان الانبطاح لها خطأ كما ان التعامي عن قوتها حماقة انتحارية. وصحيح ان الاتحاد الأوروبي احتضن قوات الجنجويد سابقا وشرعن لها ضمنيا ولكن يظل هذا الاتحاد لاعبا لا يمكن تجاهله .

وفي هذا السياق علينا ايضا ان ننتبه الِي ان طبيعة القوة السياسية في الغرب تختلف عن طبيعتها في الدكتاتوريات العربية والافريقية . في الغرب تتعدد مراكز القوة لذلك يصعب الحديث عن موقف موحد داخل البلد الواحد. ففي حالة الولايات المتحدة مثلا لم تهتم ادارة ترمب وبيته الابيض بما يحدث في السودان لأنه يعتبر ان كل القارة لا تستحق الانتباه. ولكن تحركت اطراف في مراكز قوة اخري مثل الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيين وتحركت وزارة الخارجية معه ليتدخلوا بالصورة التي تمت. وفي اوروبا دائما ما تكون هناك منظمات مجتمع مدني وصحافة وراي عام ديمقراطي واحيانا انساني يغردون خارج سرب الحكومات الرسمي. هذا يعني أن الأسطوانة القديمة بـأن المجتمع الدولي مدفوع فقط بمصالحه رغم انه صحيح عمومًا إلا انه لا يعني تجاهل الجبهة الديبلوماسية ، بل يشير فقط الِي ضرورة فهم طبيعة القوة وتوزيعاتها في العالم و داخل الدول الأهم وفهم الوضع الجيوسياسي بشكل صحيح واستخدام تلك المعارف استراتيجيا لصالح الديمقراطية حاليا ولاحقا لصالح التنمية.

الدرس الثاني والأهم هو أن علينا أن لا ننسي ابدا أن المجلس العسكري لم ينوي قط تقاسم السلطة بهذه الطريقة. كل ما أراده فقط هو أن يبتذل تجمع الحرية نفسه بالقبول بان يقبل بان يكون شريكا صغيرا جدا ومجرد غطاء مدنيا للحكم العسكري المعجي. ففي خلال الأيام الأخيرة ، أعلن المجلس أنه يريد تعيين نصف وزراء الحكومة ويرغب في الحصول على حصة برلمانية اكبر مما اتفق عليه سابقا , هذا علاوة على سيطرتهم العسكرية على المجلس السيادي. ومع ذلك ، تراجع المجلس العسكري ووافق على اتفاق التحول المدني فقط بعد ضغوط الولايات المتحدة.

وهذا يعني أن الاتفاق تم فرضه المجلس العسكري بضغط خارجية ، تمت بـفضل ستة أشهر رائعة من ثورة دائمة قام بها الشعب السوداني. هذا القسر يعني أن المجلس العسكري وقوى الثورة المضادة سوف يقاتلون مرارًا وتكرارًا في مستقبل قريب لاختطاف الاجندة الوطنية. من المؤكد انهم سوف يعيدون تجميع صفوفهم فلديهم المال والأيديولوجيا والأسلحة وداعمون خارجيون أثرياء فلوسهم زي الرز. لذلك يجب أن نتوقع منهم أن يقاتلوا من أجل السلطة ، بشدة ونفس طويل . كما انهم سيكونون مستعدين لاستغلال أي فشل في الإدارة الاقتصادية لتعزيز موقفهم السياسي واستمالة شرائح هامة من الطبقة الوسطي والبرجوازية الصغيرة التي انحازت للثورة. هذا يعني أن الحكومة المدنية الجديدة لا تملك خيار الضعف وغياب الحنكة والمنظور الاستراتيجي الطبقي الواضح. فعليها يقع عبء تصميم سياساتها الاقتصادية لتعظيم القاعدة الشعبية التي تدعمها وذلك بـتوفير فرص العمل اللائق والمجزي للشباب والخريجين وتحسين حياة الفقراء وليس الطبقات العليا ، سواء أكانت من طفيليات مجتمع الأعمال أو كبار البيروقراطيين. ولو انحرف قادة الحكم الجديد عن هذا الصراط واستبدلوا انانية اخوانية بأنانية علمانية ، ستنتصر الثورة المضادة لان اصطفاف القوة الخارجي الذي ساعد الثورة في ايامها الاخيرة سوف يتغير مع الايام , وزي ما الناس بتتغير.