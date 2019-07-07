في مذبحة الاعتصام ولجنة التحقيق ”الوطنية“.. بقلم مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مصداقية أي لجنة تحقيق قانون يعتمد علي درجة استقلاليتها وعدم خضوعها للضغوط أو التخويف أو الاغراءات على حد سواء.

لجنة التحقيق ”الوطنية“ التي تم التوافق عنها لن تكون مستقلة أبدًا لأنه سيساهم في تعيينها واختيار اشخاصها المجلس العسكري المتهم وشركاءه في الحكم من أهل قحت وحلفائهم.

الكل يعلم أن المذبحة تم التخطيط لها وتنفيذها من قبل المجلس العسكري ، بل لقد اعترف بعض اعضاء المجلس بذلك. ومن الواضح انه حين يتم اختيار لجنة التحقيق وبدء عملها , هذا اذا افترضنا انه سيبدأ, سوف يكون هذا المجلس العسكري المتهم نفسه , بالاضافة الِي مشاركته في تسمية اللجنة, مسيطرًا على المجلس السيادي وعلي الجيش وميليشيا الجنجويد وعلي مال الذهب ومال الخليج وسطوته السياسية, ومن يصدق أن المجلس لن يستخدم سلطته السياسية والعسكرية والمالية الضاربة لتخويف لجنة التحقيق أو افسادها هو انسان أما انه شديد الوهم أو اسوأ من ذلك . اضف الِي ذلك ان الوضع السياسي الجديد هو عبارة عن حل مساومة وسطية بين قحت والمجلس العسكري , وقد قدمت قحت الكثير من التنازلات للوصول لهذا الحل وفي المستقبل القريب سوف لن تكون لها شهية ابدا في افساد اتفاقها مع العسكر بـالاصرار علي تحقيق يتمتع بمصداقية حقيقية.

عليه فان رفض خيار لجنة تحقيق بمشاركة دولية من جهات تتمتع بالمصداقية والحياد لصالح لجنة ”وطنية” يعني عمليا ان قحت قد اختارت موقف عفا الله عما سلف ولنفتح صفحة جديدة , وسوف تتم التغطية علي ذلك العفو بـخطب انشائية ومحسنات بديعية واشعار تمجد الشهداء وتسمية الشوارع باسماءهم وايضا كرنفالات تمجيد سوف يشارك فيها القتلة.

أما الاجتهادات القانونية التي استند عليها موقف قحت والتي تقول بـان للجان الدولية فاشلة ولجنتنا “الوطنية” حظها اوفر في الاستقلاية والمهنية والنزاهة فهي محض فتوي من نفس الجهات التي تري ان الاتفاق مع المجلس العسكري بتقديم التنازلات هو الطريق الامثل للتقدم الِي الامام وهذا يرجح ان قحت سوف لن تعرض شراكتها مع المجلس العسكري للمخاطرة بالاصرار علي تحقيق حقيقي.

عليه فان خيار لجنة تحقيق وطنية هو خيار سياسي بامتياز هدفه تسويف مجزرة حدس ما حدس واتاحة الافلات من العقاب لمن ارتكبها كثمن للوصول لاتفاق مع المجلس العسكري وكثمن لاستدامة هذا الاتفاق. وككل امور السياسة فان هذا الخيار نسبي وقد يكون له ما يبرره , ومن الممكن ان يدافع عنه البعض بالقول انه كان الخيار الافضل في ظل توازن القوة الحالي وان حقن دماء الاحياء اعلي في سلم الاولويات من القصاص لدم من استشهد. ومن الجانب الاخر قد يري البعض ان التنازل عن دماء من وهبوا هذا الوطن كل ما يملكون خيانة كاملة الدسم , وانه اضافة جديدة لحصانة القوة وحلقة جديدة في سلسلة الافلات من العقاب الطويلة بما يشجع قتلة المستقبل لان الرسالة من لجنة التحقيق ”الوطنية” تقول ان دم الشعب رخيص ويمكن الالتفاف حوله .

من الممكن الحوار حول مذبحة الاعتصام علي الاسس أعلاه أو أي اسس اخري , ومن الممكن ان يختلف اثنان في ما العمل بدون ان يقدح الاختلاف في وطنية ومبدئية ونزاهة أي منهما , بما في ذلك من يري ان عفا الله عما سلف هو الخيار الواقعي الوحيد.

ولكن للأسف اختار أهل قحت الإساءة الِي ذكاء الشعب السوداني بما قالوه عن افضلية لجنة التحقيق الوطنية, حسب راي من استشاروه من أهل القانون, لان هذا استهبال صريح. والاخطر من ذلك فان موقف قحت يعني ان عندها من القانونيين من هو جاهز لإصدار فتاوي سلطانية مسيسة حسب الطلب.

كان من الافضل لقحت ان تقول ان لجنة التحقيق الوطنية هي كل ما استطعنا الحصول عليه لأنه من المعروف انه لا يحصل أحد علي كل امنياته في التفاوض , وقد قدمت قحت الكثير من التنازلات , وهذا مفهوم لأنها لم تنتصر بالضربة القاضية, وكان بإمكانها التعامل مع مجزرة الاعتصام بنفس منطق انها لم نستطيع الحصول علي جميع رغباتها , وقد قدمت الكثير من التنازلات , وهذا واحد منها ولكنها اختارت الإساءة الِي ذكاء الشعب وتسييس الفتاوي القانونية والمشاركة في مهزلة سياسية عن تحقيق قانوني يسيطر علي معظم خيوطه المتهم الذي اعترف بجرمه حين حدس ما حدس.