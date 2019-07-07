قبل التوقيع .. بعد التوقيع.. بقلم محمد وداعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاجلاً وقبل التوقيع وفي اطار التوافق والشراكة يجب علي الطرفين الاتفاق علي جدول زمني للتنفيذ والبدء بالاولويات ، وربما من الافضل وقبل الذهاب الي منصة التوقيع ان تعلن قوى الحرية والتغيير عن ترشيحها لمجلس السيادة ورئاسة الوزراء وبحسب توقعات بأن يتم اداء القسم لمجلس السيادة بعد التوقيع مباشرة عليه ربما يجب اعادة النظر في صيغة وطريقة اداء القسم ليشمل فقرة عن الالتزام بالفترة الانتقالية واهدافها وحماية الثورة .. كما انه من الضروري الاتفاق علي لائحة لتنظيم اعمال مجلس السيادة الانتقالي تحديد المستويات والواجبات وطريقة اتخاذ القرارات .

قبل التوقيع ومن البديهي ان تتم صياغة الاتفاق السياسي والاطار التنظيمي للعلاقات والصلاحيات بين مستويات السلطة الانتقالية الثلاث بما فيها المجلس التشريعي بالرغم من ان تكوينه سيتم في وقت لاحق …

عاجل وقبل التوقيع يجب الاتفاق علي كيفية حل الخلافات ان حدثت وتحديد الاطار القانوني للبدء في اي تعارض للاجراءات او السلطات ربما ينشأ اثناء التنفيذ او خلال الفترة الانتقالية ،

عاجل وقبل التنفيذ يجب تحديد التاريخ واليوم والسنة لانتقال رئاسة المجلس السيادي من الجانب العسكري الي الجانب المدني وتحديد اجراءاتها والاعلان عنها .

عاجل وقبل التوقيع يجب الاتفاق علي انتهاء دور المجلس العسكري وتكوين مجلس الأمن والدفاع وتحديد صلاحياته ومرجعيته لمجلس السيادة .

عاجل وقبل التنفيذ يجب تحديد كيفية تعويض اي عضوء في المجلس السيادي او استبداله او اقالته وطريقة التعامل مع من يستقيل وكيفية قبول استقالته ،

اما بعد التوقيع وتشكيل مجلس السيادة والحكومة فيلزم ايجاد صيقة شفافة لاقرار الذمة واداء القسم وعمل ورشة لاعداد خطاب الحكومة واقراره بتفصيل التزامات كل وزارة وتحديد خطة بقيد زمني لا يتجاز (90) يوم ينعقد فيها المجلس التشريعي بخصوص الجلسة الاولي لمناقشة خطاب الحكومة وافراده اورده ومناقشة خطة كل وزارة واجازتها …

بعد التوقيع وتعيين الحكومة لابد من البدء باصلاح الهياكل الوزارية والوحدات والشركات التابعة لها واعادة النظر في ادارات وسياسات الصنادق الاجتماعية والخدمية ،

وبعد التوقيع مباشرة وتعين رئيس الوزراء يجب تحريك ملفات الفساد وتكوين مفوضية الفساد ومراجعة قانونها وابطل نص التحلل الوارد في قانون الثراء الحرام ،

وبعد التوقيع مباشرة وتعين وزير التعليم يجب فتح الجامعات بعد تنظيفها من الوحدات الجهادية وواجهات المؤتمر الوطني من اتحادات وجمعيات واعادة هيكلة الوحدات التابعة لها ومراكز البحوث والمعاهد الوسيطة .. نواصل