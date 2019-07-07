ويهرولون !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ويأتون من كل فجٍ عميق..

*من غياهب الداخل… وفنادق الخارج… وأودية النسيان… وأخبية علماء السلطان..

*كلٌّ يريد أن يقول ها أنا ذا… لينال نصيباً من كيكة المرحلة..

*وحتى الذين تذوقوا حلاوة كيكة الإنقاذ منهم – قبلاً- يطمعون في الكيكة الجديدة..

*أو التي – وفقاً لفهمهم السياسي الساذج – يظنونها كذلك..

*جيوشٌ من المهرولين تجتاح فضاءات الثورة، وما من مايك إلا ويُهرعون نحوه..

*سواءً ميكروفونات أجهزة إعلام محلية… أو خارجية..

*فحيثما وُجد مايك – وكاميرا – فهم (صابنَّها)، بحسب مفردات الثوار هذه الأيام..

*وأستاذنا الراحل إدريس حسن حكى لنا هذه الطرفة ذات الصلة..

*قال إن متهافتاً لزجاً على المناصب – أيام مايو -كان يأتيهم كل صباح في الجريدة..

*إما ليسأل عن تأخر نشر مقالٍ له هو محض تلميع للذات..

*أو ليسأل – بإشفاق شديد – عما إن كانت جهةٌ عليا قد هاتفت الصحيفة بشأنه..

*وحدث الأمر يوماً، فقد جاء اتصالٌ من جهة عليا..

*وبعد أيام قليلة كان هذا المهرول – الملحاح – أحد مكونات الجهة العليا هذه..

*ومنذ ذلكم الحين انقطعت صلة صاحب المقالات بالجريدة..

*والمضحك في الأمر – بل المحزن – إنه بات ينكر محرري الصحيفة… و يتجاهلهم..

*وطرفة مشابهة – بعد ذلك – كنت شاهداً عليها..

*وذلك حين قرر فصيل من حزب عتيق الانسلاخ منه، والتحالف مع الإنقاذ..

*وأحد إعلاميي الحزب تم إغراؤه بالانسلاخ – والتحالف – أيضاً..

*فخدم المنشقين هؤلاء بكل ما أُوتي من خبرة السنوات… وطلاوة المفردات..

*ثم صار المسؤول الإعلامي لهم وزيراً للإعلام..

*فجاءه صاحبنا هذا فرحاً يزوره… ويهنئه… ويذكره بعيش وملح أيام الانسلاخ..

*فلما دخل عليه مدير مكتبه بالاسم غمغم : لا أعرفه..

*وتحت عنواننا هذا ذاته كتب نزار قصيدة نقتبس منها هذا المقطع… بعد سودنته :

لم يكن في العُرس رقصٌ سوداني..

أو طعامٌ سوداني..

أو غناءٌ سوداني..

أو حياءٌ سوداني..

فقد غاب عن الزفة أولادُ البلد..

*وأولاد البلد المؤهلون غائبون الآن عن مشهد التهافت الفاضح… منزوع الحياء..

*لا يهرولون إلى القصر… ولا الصحف… ولا الفضائيات..

*ولا يتسولون موطئ طمع في الفترة الانتقالية… رغم إنهم الذين تحتاجهم الفترة..

*ففضلاً عما ذُكر عن فضائل نضيف فضيلة الزهد..

*وفضائل المرحلة هذه – وصفاتها – تتمثل في، الكفاءة… والعفة… والحياد السياسي..

*وهناك من تتوافر فيهم هذه الصفات… ولكنهم لا يهرولون..

*وإنما يهرول أشباه الذين عناهم حديث نبينا قديماً (إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه)..

*وكثيرون (يطلبونه) الآن، ويأتون من كل فجٍّ عميق..

*من غياهب الداخل… وفنادق الخارج… وأودية النسيان… وأخبية علماء السلطان..

*بل ومن (عمق) لجنة البشير الأمنية..

*و(أعماق) نظامه !!.