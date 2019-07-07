توقف عدد كبير من الشاحنات في معبر أرقين بعد فرض رسوم جديدة

توقف عدد كبير من الشاحنات الواردة من مصر بعد أن فرضت وزارة النقل والطرق والجسور رسوماً جديدة في معبر ارقين بالولاية الشمالية.

وكشفت مصادر مطلعة عن فرض وزارة النقل والطرق والجسور لرسوم على الشاحنات التي تحمل اكثر من ٣٠ طن بواقع ٥ آلاف جنيه على كل طن زائد.

وأدى القرار إلى توقف عدد كبير من الشاحنات الواردة من مصر بعد أن وصلت الغرامات إلى مبالغ تصل الـ(200) ألف جنيه على الشحنة. ونص القرار على تقليص حمولة الشاحنات من ٧٠ طن إلى ٣٠ طن على أن تتحصل الوزارة رسوما على أي طن زائد في الشحنة.

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وحذر مستوردون من مغبة الاستمرار في تحصيل الرسوم التي وصفوها بغير القانونية لجهة عدم وجود جهات تنفيذية تصدر القرار.

واتهم عدد منهم بحسب صحيفة آخر لحظة، عناصر من الدولة العميقة بالقيام بمثل هذه الممارسات في ظل التغيرات السياسية الراهنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)