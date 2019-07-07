لجنة صياغة اتفاق المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية

بدأت أمس لجنة فنية قانونية في السودان عمله لصياغة الاتفاق الذي أبرم الجمعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير .

وستتولى اللجنة التي ستضم كذلك خبراء قانونيين أفارقة مهمة الاعداد للاتفاق السياسي النهائي على أن تسلم نتائج عملها في غصون 48 ساعة .

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وبعدها من المفترض أن يتم الاعلان عن أعضاء المجلس السيادي والمجلس الوزاري في مهمة وضع لها أسبوع واحد كاطار زمني .

وبحسب صحيفة الدار كان المبعوث الافريقي في السودان ، محمد ولد لبات أعلن ، فجر الجمعة أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقوا على رئاسة مجلس السيادة بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل ، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف ، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة وذلك بعد مفاوضات استمرت يومين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )