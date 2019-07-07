الأردن يرحب باتفاق المجلس العسكري السوداني وقوى التغيير

رحبت الخارجية الأردنية أمس ، بالاتفاق الذي توصل اليه تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي ، لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية في السودان .

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وبحسب صحيفة الدار أكد الناطق الرسمي بأسم الوزارة السفير سفيان القضاة ، أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه ، معرباً عن وقوف الأردن الى جانب السودان وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن الذي يتطلع اليه الشعب السوداني ، وأكد القضاة على دعم الأردن الكامل لخيارات آماله في الأمن والاستقرار والرخاء .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )