الأردن يرحب باتفاق المجلس العسكري السوداني وقوى التغيير

التاريخ: 07-يوليو-2019
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رحبت الخارجية الأردنية أمس ، بالاتفاق الذي توصل اليه تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي ، لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية في السودان .
وبحسب صحيفة الدار أكد الناطق الرسمي بأسم الوزارة السفير سفيان القضاة ، أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه ، معرباً عن وقوف الأردن الى جانب السودان وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن الذي يتطلع اليه الشعب السوداني ، وأكد القضاة على دعم الأردن الكامل لخيارات آماله في الأمن والاستقرار والرخاء .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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