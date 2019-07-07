شاهد بالفيديو.. لغة (الراندوك) تجعل من الرئيس (برهان) بطل قومي داخل مواقع التواصل ونشطاء (برهان الجان عزف الألحان)

تحول رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان, إلى بطل قومي داخل مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك خلال كلمته للشعب السوداني بعد الاتفاق الذي وقع مع “قوى الحرية والتغيير”.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد اختار البرهان أن يخاطب شاب بلاده بلغة (الراندوك) المعروفة في أوساط الشباب السودانيين.

حيث بعث رئيس المجلس العسكري بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين برسالة شكر للشباب الذين وصفوه بالخبير في لغة (الراندوك) قائلاً: “الشكر لناس الرصة والراسطات والسانات والناس الواقفين قنا”.

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خطاب برهان ولهجته أسعد الشباب الذين وصفوه بالرجل الرائع والمواكب للغة ولهجة الشباب, حيث قال ناشطون أسعدهم حديث رئيس المجلس العسكري (برهان الجان عزف الألحان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)