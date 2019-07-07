مبارك الفاضل يرحب بالاتفاق ويحدد مواصفات رئيس الوزراء للانتقالية

التاريخ: 07-يوليو-2019
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قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل إن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير حول المجلس السيادي وتشكيل مجلس الوزراء غير كافٍ، وأضاف أن الأهم من ذلك وضع دستور دائم للبلاد للتأسيس للفترة الانتقالية أو رفع التجميد عن دستور 2005، فضلاً عن إصدار مرسوم دستوري يحدد صلاحيات ألأجهزة الدولة في الحكومة المدنية.
وحدد الفاضل بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، مواصفات رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية التي من ضمنها أن يملك مؤهلات اقتصادية عالية، وخبرات إدارية في المجال الاقتصادي، وأن يتجاوز عمره (50) عاماً فما فوق، بالإضافة إلى أن يكون مقيماً بالسودان. ورحب الفاضل بالاتفاق الموقع بين الطرفين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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