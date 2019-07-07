البرهان : الشراكة مع ” قوى الحرية ” هدف معلن للمجلس العسكري

تعهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، بحماية الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير وانفاذه ، للايفاء بحق الشعب ، وشدد على أن الاتفاق يمثل ميلاداً للأمل وحلماً ينتظره الجميع وضحوا من أجله ، وقال البرهان خلال خطاب للأمة السودانية ، مساء أمس ( السبت ) : ” أننا في المجلس العسكري نعدكم بأن نحمي ماتم الاتفاق عليه ، ونحرص على تنفيذه ، ايفاءً لحق الشعب علينا ، لأننا نرى فيه ميلاد الأمل لأبناء بلادي وحلماً ينتظره الجميع وضحوا من أجله . وأضاف أنهم سيعملون مع قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق ، وتعامل مشترك لبناء الوطن وحمايته ، وتحقيق تطلعات شعبه لانفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية .

وشدد على أن الشراكة مع قوى الحرية والتغيير هي الهدف المعلن للمجلس العسكري الذي سيعمل لتحقيق غايات الشراكة ، وبناء دولة السودان التي يحلم بها الجميع : دولة السلام والحرية والعدالة .

وبحسب صحيفة اليوم التالي شكر البرهان الدول الصديقة والشقيقة ، لدعمها للسودان ، كما شكر كل من ساهم في الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، وأضاف ” نشكر الاتحاد الأوربي ، والأتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة وكل من ساهم في هذا الاتفاق التاريخي ” .

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وتابع ” اننا نشكر الثوار وناس الرصة والناس الواقفين قنا ، ونتعهد بحماية مكتسبات الثورة ، والتعاون لتحقيق أهداف الشراكة لخدمة قضايا الوطن ” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )