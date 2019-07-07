الدولار ينهار مقابل الجنيه ويصل إلى (60) جنيهاً

التاريخ: 07-يوليو-2019
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انخفض سعر الدولار في السوق الموازي إلى (60) جنيهاً (كاش) بينما سجل (68) للبيع الآجل عقب الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وسط توقعات بأن يواصل الانخفاض خلال الأيام المقبلة. وكان سعر الدولار خلال الأيام الماضية قد بلغ (72) جنيهاً بالبيع (الكاش) و(80) جنيه للبيع الآجل، وتوقع رجل الأعمال (محجوب دليل الشنبلي) بحسب صحيفة المجهر، انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي إلى (19) جنيهاً في العام الأول من الفترة الانتقالية، وأضاف (إذا اشتغلت الحكومة الجديدة بجدية وإرهاق يمكن أن ينزل الدولار إلى (19) جنيهاً في السنة الأولى من الفترة الانتقالية).
ورأى أن تشكيل الوزارات والدوائر الحكومية من كفاءات وقدرات سيؤدي إلى استقرار اقتصادي ملموس وينعكس ذلك إيجاباً على الأسواق والخدمات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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