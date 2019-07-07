الانترنت سيكون متاحاً بالبلاد عبر شبكة داخلية منفصلة عن العالمية

تعكف اللجان الفنية بجهاز تنظيم الاتصالات على الفراغ من نظام شبكات الانترنت ، وكشفت مصادر أن النظام سيعيد الخدمة لكافة التطبيقات في الهواتف المحمولة ، ماعدا وسائط التواصل الاجتماعي ، وأكدوا أن الدخول لهذه التطبيقات سيتعذر كلياً ولايمكن الدخول لها حتى عبر ( الفي بي ان ) أو أنظمة الدخول الأخرى ( الكواسر ) التي يلجأ لها المشتركون عادة في مثل هذه الحالات ، وقالت المصادر أن العمل الذي يجري تنفيذه حالياً سيجعل الانترنت متاحاً داخل حدود البلاد عبر شبكة تنفصل عن الشبكة العالمية ، الأمر الذي سيتعذر معه استخدام ( الفي بي ان ) المرتبط بالشبكة العالمية .

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وبحسب صحيفة اليوم التالي أن البرنامج سيعطل خدمات مواقع ( جوجل ) وبقية المواقع المرتبطة بالشبكة العالمية عبر الكيبل القارئ ، وتجدر الاشارة الى أن جهاز تنظيم الاتصال قد أكد أنهم قد رفعوا مذكرة للمجلس العسكري توضح حجم الخسائر ولكن المجلس تبرأ من قطع الانترنت وكانت قوى الحرية والتغيير قد اشترطت اعادة الانترنت ضمن شروط أخرى قبل توقيع الاتفاق الأخير .

الخرطوم (أخبار الخليج 365