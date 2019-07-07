فشل هيئة الاتصالات في إعادة الإنترنت

Advertisements

أكدت مصادر عليمة في قطاع الاتصالات أن كل المحاولات التي تمت لإعادة خدمة النت لشرائح sim قد باءت بالفشل، وعزت المصادر ذلك إلى أن التعليمات الصادرة من الجهات السيادية يوم 3 يونيو أكدت لها أن هذا النوع من الخدمة سوف لن يعود مجدداً مما اضطر الهيئة إلى فك ارتباطها مع شركات الدعم الفني العالمية التي كانت تساعدها في تقديم هذه الخدمة. وهناك فريق فني بحسب صحيفة المجهر، ذهب بالفعل إلى دبي لمعالجة الأمر ولا زالت المباحثات الجارية بين وفد الهيئة والجهات الفنية خارج السودان، ولم يتم تحديد زمن محدد لعودة الخدمة من جديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)