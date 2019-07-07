شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجحت إدارة مكافحة التهريب بولاية غرب دارفور من إحباط محاولة تهريب عدد كبير ومقدر من الكريمات ومستحضرات التجميل المحظورة، كانت محملة على شاحنة فى طريقها الى حاضرة ولاية غرب دارفور . حيث توافرت معلومات لدى فرع المكافحة بالولاية عن هذه البضائع المهربة . وبعد مجهود مقدر تمكنت من ضبطها . المادة السابقة الحاصل بي أنا شوق وحنين.. !.. بقلم أبوعاقله أماسا

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط كميات كبيرة من الكريمات مهربة الى داخل السودان.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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