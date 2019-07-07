المجلس العسكري للشعب: التكاتف سر حل مشكلات السودان

ووصف حميدتي خلال مُخاطبته حشد جماهيري بشرق النيل بالعاصمة الخرطوم “السبت” الاتفاق بين المجلس وقوى التغيير بأنه يُمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان،
وقال “إن التكاتف بين كل مكونات الشعب السوداني في هذه المرحلة ضروري من أجل الاستقرار والنهضة وحتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان”، وأشار إلى سياسة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، خلال حكمه للبلاد لمدة 30 عاماً، لافتاً إلى أنها فاقمت معاناة الشعب السوداني، وتحدث عن الرواتب الزهيدة التي كانت تمنح في عهد النظام المعزول، وأكد أن المجلس يسعي إلى تحسين ظروف السودانيين بإعتبارها أولوية قصوى وقال: “علينا أن ننبذ أي عنصرية أو قبلية أو أي جهوية ويجب أن يكون هدف السودانيين خدمة البلاد”.
وشدد دقلو على انه أنه لا أحد من أحد من يملك عصا سحرية لحل مشكلات السودان، دون تكاتف السودانيين وتعاونهم.
وقطع دقلو بأن المجلس يسعى إلى إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في البلاد ، مشددا على أنه يجب تقديم كل من تورط في الفساد إلى المحاكمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها.
وأكد أن الأولوية الآن هي تنمية البلاد، وقطع بأن المساعدات المالية الإماراتية والسعودية الموجودة في البنك المركزي السوداني سيتم توجيجها للتنمية.
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