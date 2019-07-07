كيف يرى المجلس العسكري بنود الاتفاق مع الحرية والتغيير؟

تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بتنفيذ بنود الاتفاق الذي توصل إليه مع قوى الحرية والتغيير المعارضة، في وقت باكر من يوم الجمعة.

وأوضح أن الشراكة مع القوى المعارضة هدف معلن، سيتحقق به دولة السلام والحرية والعدالة.

ولقي الاتفاق بين الأطراف السودانية، الذي أبرم فجر الجمعة، ترحيبا عربيا ودوليا واسع النطاق، وأعربت العديد من العواصم عن أملها في أن يشكل الأمر خطوة على طريق عودة الأمن والاستقرار للسودان.