هتافات الثورة تتجلجل في بيوت الأفراح بالعاصمة

شهدت جميع المناسبات الاجتماعية التي انتظمت البلاد طوال الأيام الماضية حالة من الفرح والاحتفالات غير المسبوقة اذ ارتفعت فيها شعارات الثورة عبر العديد من الأغنيات خلال احتفالات الأسر باكمال مراسم الزواج لأي عروسين اكتمل عقد قرانهما ، عبر المطربون والموسيقيون فضلاً عن الجماهير بطريقتهم عن سعادتهم الفائقة بالهتافات عقب كل أغنية يترنم بها المطربون في بيوت الأفراح المختلفة ، وأبرزها الهتاف الأشهر على الاطلاق ( سقطت …. ماسقطت…. صابنها .. ).
وبحسب صحيفة الأخبار رفع العلم الوطني في حفلات خاصة بالزواج داخل الأحياء السكنية ومعظم صالات الأفراح بالخرطوم، من قبل الشيب والشباب من الجنسين ، في الوقت الذي ردد فيه عدد كبير من الفنانين الذين تغنوا في مناسبات اجتماعية مؤخراً الاغاني الوطنية على غير العادة ، الامر الذي الهب حماس الجماهير بصورة كبيرة حتى أن البعض ظن بأنهم جوار القيادة العامة للقوات المسلحة قبل عملية فض الاعتصام وليس داخل مكان خصص للاحتفال بزواج عروسين ، كما أن ذات حفلات الأفراح شهدت التغني بأناشيد الحماسة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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