لباد: تكوين (التشريعي) أمر معقد واختيار غير ذات كفاءة يؤدي للفشل

التاريخ: 07-يوليو-2019
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قال الوسيط الإفريقي محمد حسن لباد إن تكوين المجلس التشريعي أمر معقد ولذا تم تأجيله.
وذكر الوسيط أمس، إن الطرفين تنازلا وضحيا من أجل الوطن، وأضاف قائلاً: (الاتحاد الإفريقي سيدعم السودان بكل ما يملك من قوة).
ونبه لباد بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى أنه كان يشعر بأنه عضو في الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأكد أن الطرفين لم يكونا متعنتين، وتابع قائلاً: (بل هو تشبث وتمسك كلا الطرفين بتصوره ومواقفه والإصرار على أن هذه المواقف من أجل خدمة الوطن).
ورأى الوسيط الإفريقي أن اختيار عناصر غير ذات كفاءة في الأجسام المختلفة المزمع تكوينها سيؤدي للفشل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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