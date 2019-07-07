دقلو: (لن نجامل حتى يدنا وكل مظلوم سينال حقه)

جزم نائب رئيس المجلس المجلس العسكري الانتقالي وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” في خطاب جماهيري بمنطقة (الحاج يوسف) بشرق النيل أمس، بمحاسبة كل من أجرم وسرق وأكل حق الناس، وقال: (نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى، وهناك الأخت والأم والأب، ولن نجامل حتى يدنا، وأي زول لازم يأخذ حقه).

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وذكر “حميدتي” بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الكذب والظلم لن يسمحا بالمضي للأمام، ووجه انتقادات لاذعة للإنقاذ لجهة مرتبات الأئمة التي قال إنها عبارة عن (65 – 100) جنيه، وأضاف قائلاً: (تتكلمون باسم الدين وحكمتم باسمه، وأهل الدين البصلوا بالناس وهم الأولى مرتبهم (65) جنيهاً، وهذا غير مقبول وهذه متاجرة بالدين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)