رفضت خبيرة التجميل المعروفة سماح تبيدي الاتهام الموجة لخبيرات التجميل ، المتمثل في ارتفاع أسعار عملهن ، وبحسب صحيفة الأخبار قالت سماح : المؤكد أن الأسعار تأتي على حسب المنتج الذي تستخدمة الخبيرة ، ومايتناسب مع أنواع البشرات المختلفة ، ونحن كخبيرات نستخدم في عملنا منتجات متنوعة نشتريها من خارج السودان ، فأنا مثلاً أضطر للسفر خارجاً لشراء منتجات لاتقل عن ( 5 ) الى ( 10) ألف دولار خاصة أن السودان يفتقر لهذة المنتجات كما أن شركاتها غير موجودة هنا . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سماح تبيدي : أشتري منتجات تجميل ب (10) ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.