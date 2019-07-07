حضور عالمي كبير لاتفاق ” التغيير ” و “العسكري “

أعلن رؤساء ( اثيوبيا ، وتشاد ، ومصر ، وجنوب السودان ) ، أمس حضورهم لحفل الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير ، والمجلس العسكري .

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وبحسب صحيفة الأخبار سيحضر ممثلون عن دول ( جنوب أفريقيا ، ونيجيريا ، واريتريا ، الامارات ، السعودية ، بريطانيا ، أمريكا ، فرنسا ، جيبوتي ، الصومال ، يوغندا ، رواندا ، أفريقيا الوسطى ، تونس ، ماليزيا ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )