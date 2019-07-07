” برطم ” أقوى المرشحين لتكملة عضوية المجلس السيادي

التاريخ: 07-يوليو-2019
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كشفت مصادر أن السياسي المستقل ورئيس كتلة التغيير في البرلمان السابق أبو القاسم محمد ” برطم ” بات أقوى المرشحين لشغل المقعد رقم 11 في المجلس السيادي المتفق على تشكيله مناصفة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ” 5+5 ” اضافة لشخصية وطنية مستقلة .
وأشارت المصادر الى أن عدداً من الأسماء الوطنية المستقلة تم طرحها لتكملة مجلس السيادة ، ولكن برطم يعد الأبرز والأوفر حظاً لشغل المقعد السياسي ، وأنه يحظى بدعم وتأييد قطاع مجتمعي وشعبي واسع . فضلاً عن تكملة النواب المستقلين في البرلمان السابق .
وبحسب صحيفة الاخبار شكل برطم ، الى جانب النواب المستقلين ، حضوراً لافتاً في البرلمان السابق ، وكان الصوت الأعلى في مناهضة سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقتها ، وأثاروا جملة ملفات في قبة البرلمان كانت محل اهتمام الرأي العام ، فضلاً عن الدفاع المستميت عن معاش المواطنين ومعارضة مشاريع الموازنات غير المتكافئة للدولة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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