(البرهان): التحية لـ(ناس الرصة والراسطات والسانات والناس الواقفين قنا)

قال المجلس العسكري إن الاتفاق الموقع مع “قوى الحرية والتغيير” لا خاسر فيه، وأشعل مظالم الطريق.

وذكر رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان في كلمة للشعب أذاعها التلفزيون أمس، أن الاتفاق بداية مرحلة سودان جديد تنم فيه بداية الحكم الراشد بالمحاسبة والإلتزام بالقانون والعدالة الاجتماعية، وتمارس فيه الحقوق وفق المواطنة ومحاربة الفساد والمفسدين.

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وبعث البرهان في خطابه بحسب صحيفة الإنتباهة، برسالة شكر لافتة لـ(ناس الرصة والراسطات والناس الواقفين قنا) وهم مجموعات شبابية قادت التظاهرات إبان النظام المباد، وبث في ذات الوقت تهاني خاصة لأمهات الشهداء اللائي ينتظرن عودة أبنائهم وللآباء والشباب والشابات على قوة الإرادة والتصميم، ولقوى الثورة التي نظمت الحراك وللقوات النظامية جميعها لوقوفها مع الثورة وحمايتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)