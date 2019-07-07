وزارة التربية: إعادة (السبت) للتقويم المدرسي بالخرطوم

التاريخ: 07-يوليو-2019 فى : أخبار 49 مشاهدة قررت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم إعادة يوم (السبت) للتقويم الدراسي لتعويض أيام التأجيل للأسابيع الثلاثة الماضية. وحسم والي الخرطوم المكلف الجدل حول بدء العام الدراسي، ويقرع الجرس إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد بمدرسة الدقير الثانوية للبنين اليوم. Advertisements وقال المدير العام للوزارة عبد الله نصر بحسب صحيفة الإنتباهة، إن هناك مواد جديدة أضيفت لمنهج الصف الخامس هي (التاريخ – التربية الوطنية – مهارات الحياة). ونبه نصر إلى اكتمال توفير الكتاب المدرسي عدا كتب الصف الخامس التي بلغت نسبة طباعتها 50% وسيتم إكمالها خلال ثلاثة أسابيع، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للقبول للمرحلة الثانوية (167) درجة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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