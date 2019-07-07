نفوق (17) ألف دجاجة و(28) ألف كتكوت داخل مزرعة حكومية

كشفت مصادر عن نفوق (17) ألف من الدجاج اللاحم ، و(28) ألف كتكوت ، داخل احدى شركات الدواجن التابعة لاحدى الهيئات الحكومية التي تعمل في مجال الزراعة .

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وبحسب صحيفة الأخبار تعرض محصول البطاطس أيضاً للتلف جراء استخدام تقاوي فاسدة ، وقدرت الخسائر الأولية للنفوق والتلف بأكثر من عشرة مليون جنيه ، وعزت المصادر اسباب النفوق للاهمال الطبي من قبل الفريق العامل في حظائر الدواجن .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )