“حميدتي”: لم نمس أموال السعودية والإمارات

أطلق نائب رئيس المجلس وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” انتقادات هي الأعنف من نوعها لنظام الإنقاذ، وقال في خطاب جماهيري بمنطقة (الحاج يوسف) بشرق النيل أمس إن الإنقاذ حكمت باسم الدين وتكلمت باسمه وظلمت حتى الأئمة، وأفصح “حميدتي” لأول مرة عن مكان الدعم الخليجي (السعودية – الإمارات) وأوجه صرفه.

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وأكد “دقلو” بحسب صحيفة الإنتباهة، أن دعم أبو ظبي والرياض موجود في البنك المركزي ولم يتم التصرف فيه وسيوجه للتنمية، ولفت إلى أن المجلس لم يمس أي دعم أو أموال جاءت للسودان طوال الأشهر الثلاثة السابقة وجلها موجود الآن في المركزي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)