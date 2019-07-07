حميدتي : سنفعل مبدأ من أين لك هذا منذ 1989م

دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ” حميدتي ” ، أمس الى العمل من أجل تحويل السودان الى دولة قانون ، متعهداً بمحاسبة أي متورط بالفساد .

وقال خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة الحاج يوسف ، أن مرحلة جديدة من تاريخ السودان بدأت بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير ، وتحتاج لتعاون الجميع ، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تلبية مطالب الشعب وتحسين ظروفهم .

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وبحسب صحيفة الأخبار تعهد حميدتي بتفعيل قانون من أين لك هذا منذ 1989م ، ومحاسبة كل من أفسد وظلم ، وقال : ” والله مابنجامل حتى أيدينا اتمدت علينا ” .

وأكد حميدتي ، أن الوديعة السعودية الاماراتية موجودة حالياً في البنك المركزي ، وستوجه للتنمية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )