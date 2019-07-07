التاريخ: 07-يوليو-2019
7 مشاهدة
دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ” حميدتي ” ، أمس الى العمل من أجل تحويل السودان الى دولة قانون ، متعهداً بمحاسبة أي متورط بالفساد .
وقال خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة الحاج يوسف ، أن مرحلة جديدة من تاريخ السودان بدأت بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير ، وتحتاج لتعاون الجميع ، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تلبية مطالب الشعب وتحسين ظروفهم .
وبحسب صحيفة الأخبار تعهد حميدتي بتفعيل قانون من أين لك هذا منذ 1989م ، ومحاسبة كل من أفسد وظلم ، وقال : ” والله مابنجامل حتى أيدينا اتمدت علينا ” .
وأكد حميدتي ، أن الوديعة السعودية الاماراتية موجودة حالياً في البنك المركزي ، وستوجه للتنمية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي : سنفعل مبدأ من أين لك هذا منذ 1989م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.