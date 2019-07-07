(25) ضابطاً برتب قيادية يقاضون (العسكري)

التاريخ: 07-يوليو-2019 فى : حوادث 26 مشاهدة تقدمت مجموعة من الضباط المحالين للتقاعد بموجب قرار المجلس العسكري الصادر قبل ما يقارب شهرين، بطعون إدارية ضد قرار إحالتهم للتقاعد. Advertisements وسلم الضباط الطعون للمحكمة الطعون الإدارية بالمحكمة القومية العليا، وبحسب صحيفة الإنتباهة، فإن الطاعنين البالغ عددهم نحو (25) ضابط شرطة برتب قيادية، هي (اللواء) و(العميد) تقدموا بالطعون الإدارية ضد رئيس المجلس العسكري الانتقالي ووزير الداخلية المكلف، وفي غضون ذلك تولى اللواء د. الطيب عبد الجليل الادعاء عنهم وتقدم بنفسه بالطلبات أمام محكمة الطعون الإدارية وطالب فيها بضرورة إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن المجلس العسكري الانتقالي بإحالة موكليه للتقاعد وإعادتهم للخدمة في ذات وضعية أقدميتهم العسكرية التي أحيلوا عليها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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