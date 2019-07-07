الجنيه ينتعش امام الدولار .. اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني يف لاسوق الموازي اليوم الاحد 7 يوليو 2019م

الخليج 365:

تباينت اسعار العملات الاجنبية في السوق الموازي وسط الخرطوم في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاحد.

وقالت مصادر مالية في تصريحات ان اسعار صرف العملات الرئيسية تشهد تذبذبا ملحوظا من تاجر الى اخر بدافع ضبابية الوضع الاقتصادي ومخاوف التجار من الخسارة الكبيرة ما يدفعهم الى شراء العملات الاجنبية باقل المبالغ فيما توقف بعضهم عن عمليات شراء العملات الاجنبية من المتعاملين خصوصا ان المؤشرات الاخيرة تقود الى تعافي الجنيه السوداني وسط توقعات بعودة اسعار الصرف الى الاسعار الرسمية .

واضافت المصادر ان تصريحات المجلس العسكري الاخيرة حول الودائع السعودية والاماراتية المسلمة للبنك المركزي مؤخرا سيعزز قيمة الجنيه السوداني خصوصا بعد اعلان التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية في غضون ايام قادمة ما يجبر تجار السوق السوداء الى الانتظار وتوقف المضاربة .

ووفق بيانات فقد تباين سع صرف الدولار الامريكي بشدة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد حيث بلغ ادنى سعر صرف للعملة الامريكية 59 جنيها وبلغ اعلى سعر صرف 62 جنيها فيما بلغ متوسط سعر صرف الورقة الخضراء 61 جنيها نقدا لدى تجار السوق السوداء (سعر مؤكد) وبلغ سعر الدولار الامريكي في التعاملات البنكية 66 جنيها .

الدولار الامريكي 61.00 جنيها ( التعاملات البنكية 66)

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الريال السعودي 16.00 جنيها (التعاملات البنكية 18.50 )

الدرهم الاماراتي 18.70 جنيها

اليورو 65.00جنيه

الجنيه الاسترليني 76.00 جنيه

الجنية المصري 3.33 جنيه

الريال القطري 16.40 جنيه