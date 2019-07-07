إصابة 4 جنود إسرائيلين بعملية دهس في الضفة الغربية المحتلة

الخليج 365:

أعلنت مصادر إسرائيلية أن 4 جنود أصيبوا جراء تعرضهم للدهس قرب حاجز حزما شمال القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات من شرطة وجيش الاحتلال شرعت بعمليات مسح وتمشيط للمكان.

وقال متحدث باسم شرطة الإسرائيلية، في بيان، إن سيارة حاولت دهس شرطي بالقرب من ميدان تسوفيم في منطقة الضفة الغربية، موضحا أن “فلسطينيا استهدف بسيارته حاجز تفتيش للشرطة بالقرب من ميدان تسوفيم، ولم يستجب لأوامر أفراد الشرطة بالتوقف، واستمر في القيادة باتجاه الشرطي؛ بهدف دهسه، ولم يبلغ عن أي إصابات. قوات من الشرطة والجيش شرعت بعمليات مسح وتمشيط لرصد السيارة”.

وذكرت مصادر عبرية أن إصابة احد الجنود -البالغ من العمر 30 عاما- متوسطة، بينما وصفت جروح الثلاثة الآخرين بالطفيفة.