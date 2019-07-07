رئيس منتدى الشرق يهاجم كوشنر في افتتاح معرض”فلسطين إكسبو

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الخليج 365:
هاجم رئيس منتدى الشرق، وضاح خنفر، كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، وذلك على خلفية تصريحات له وصف الفلسطينيين فيها بالحمقى لأنهم أضاعوا الفرصة بعدم حضورهم ورشة البحرين.
خنفر، الذي كان يتحدث في افتتاح مؤتمر ومعرض “فلسطين إكسبو”، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، قال إنه غضب جدا بسبب الشتائم التي وجهها كوشنر للفلسطينيين.
وقال خنفر: سيد كوشنر، أنت متبجح وغبي وخاسر. مضيفا: من أنت حتى تعلمنا؟ أنت رجل سطحي، أنت رجل عقارات، الشعب الفسطيني يشتمّ رائحة الخداع والتضليل، إننا لا نقبل بازدهار لا يجلب لنا العدالة والكرامة والشرف والأرض، لقد جرب الكثيرون قبلك تضليلنا ولم ينجحوا”.
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