أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * “البرهان”: الشعب السوداني أعاد تشكيل التاريخ * المريخ بطلاً للدوري الممتاز.. ومصر تغادر أمم أفريقيا * الحرية والتغيير تلغي العصيان المدني الذي كان مقرراً له الأسبوع المقبل الإنتباهة: * (25) ضابطاً يقاضون (العسكري) * حميدتي: لم نمس أموال السعودية والإمارات * إعادة (السبت) للتقويم المدرسي بالعاصمة * “البرهان”: التحية لـ(ناس الرصة والراسطات والسانات والناس الوقفت قنا) * “حميدتي”: سنحاسب الفاسدين (من أين لك هذا) منذ 1989 الأخبار: * “حميدتي”: سنفعل مبدأ من أين لك هذا منذ 89 * جدول جديد لـ(التغيير) يشمل أربعينية (القيادة) * (العسكري): الاتفاق مع (التغيير) مرحلة جديدة بتاريخ السودان * نفوق (17) ألف دجاجة و(28) ألف كتكوت داخل مزرعة حكومية الجريدة: * (قوى التغيير) تتوافق على (حمدوك) رئيساً للوزراء * نائبان من البرلمان المحلول يطلبان اللجوء السياسي في كندا * شكاوى من تجدد أزمة الجازولين وندرة البنزين وارتفاع أسعار السلع * “البرهان” تتعهد بحماية الاتفاق للإيفاء بحق وحلم الشعب السوداني * الآلية الوطنية تشكو الأمين العام لجهاز المغتربين لـ(العسكري) وتكشف عن تجاوزات الصيحة: * “البرهان” يتعهد بحماية مكتسبات الثورة وتنفيذ الاتفاق مع “التغيير” Advertisements * “الحرية والتغيير”: “حميدتي” لعب دوراً حاسماً في الوصول إلى الاتفاق * المهدي يغلق باب الترشح في الانتخابات ويتوقع خلافات حول اختيار رئيس الوزراء آخر لحظة: * “حميدتي”: سنفعِّل قانون من أين لك هذا وسنحاسب أي مفسد * العسكري يتعهد بتنفيذ الاتفاق والتغيير توقف المواكب * صحيفة أمريكية ترجح انتصار الثورة المضادة بالسودان * “حميدتي”: (لازم نشد حيلنا عشان البلد تمشي قدام) * “البرهان”: لا خاسر في الاتفاق والشعب أعاد تشكيل التاريخ اليوم التالي: * “البرهان”: “تحية لناس الرصة.. الراستات والناس الوقفت قنا” * رئيس المجلس العسكري: نتعهد بحماية الاتفاق لتحقيق أحلام الشعب * أنباء عن عودة الإنترنت مع تعطيل تطبيقات (VPN) * واشنطن تأمل أن يؤدي التوافق إلى حكومة مدنية * اللجنة المشتركة لإعداد الاتفاق النهائي بين “العسكري” و”قوى التغيير” تباشر أعمالها الدار: * “قوى الحرية والتغيير” تلغي الدعوة إلى عصيان مدني * الخارجية الأمريكية ترحب باتفاق المجلس وقوى الحرية * “البرهان”: نتعهد بحماية الاتفاق للإيفاء بحق وحلم الشعب السوداني * الفاتح عز الدين ميال للعزلة داخل السجن وقطع الرؤوس خصمت من رصيده * اطلاق سراح لاعب المريخ سيف تيري بالضمانة المالية * اليوم انطلاقة العام الدراسي بالخرطوم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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