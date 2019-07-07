- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
أصيب نحو 21 شخصا في انفجار هز مركز تسوق بولاية فلوريدا الأمريكية، مساء السبت.
وقالت الشرطة إن الحطام أدى إلى تحطيم مطعم للبيتزا وتضرر الشركات المجاورة له بالمول التجاري، حسبما ورد بوسائل الإعلام الأمريكية.
وتابعت الشرطة أن الجرحى بينهم اثنان في حالة خطيرة، ولم تحدث وفيات حتى الآن.
وأظهرت صورا نشرت على مواقع إلكترونية أمريكية حطاما أمام مركز التسوق الواقع في بلدة بلانتيشن، في جنوب فلوريدا، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.
وقال جهاز الإطفاء في بلانتيشن إن الانفجار ناجم عن الغاز، مشيرا إلى سقوط “جرحى عديدين”.
وقال ضابط شرطة إن الانفجار كاد يكون أسوأ مما حدث بكثير.
وتم إغلاق شارع رئيسي قرب مركز التسوق، ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 21 شخصا إثر انفجار بمركز تسوق بفلوريدا الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.