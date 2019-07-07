إصابة 21 شخصا إثر انفجار بمركز تسوق بفلوريدا الأمريكية

الخليج 365:

أصيب نحو 21 شخصا في انفجار هز مركز تسوق بولاية فلوريدا الأمريكية، مساء السبت.

وقالت الشرطة إن الحطام أدى إلى تحطيم مطعم للبيتزا وتضرر الشركات المجاورة له بالمول التجاري، حسبما ورد بوسائل الإعلام الأمريكية.

وتابعت الشرطة أن الجرحى بينهم اثنان في حالة خطيرة، ولم تحدث وفيات حتى الآن.

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وأظهرت صورا نشرت على مواقع إلكترونية أمريكية حطاما أمام مركز التسوق الواقع في بلدة بلانتيشن، في جنوب فلوريدا، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وقال جهاز الإطفاء في بلانتيشن إن الانفجار ناجم عن الغاز، مشيرا إلى سقوط “جرحى عديدين”.

وقال ضابط شرطة إن الانفجار كاد يكون أسوأ مما حدث بكثير.

وتم إغلاق شارع رئيسي قرب مركز التسوق، ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.