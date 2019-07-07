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انتشال جثث 14 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل تونس

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شهاب محمد - الخرطوم - انتشال جثث 14 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل تونس

الخليج 365:

انتشل خفر السواحل التونسي، مساء السبت، جثث 14 مهاجرا أفريقيا، بحسب ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسية.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين قولهم إن الغرقى كانوا ضمن قارب انقلب، عندما كان يحمل أكثر من 80 شخصا بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت، الخميس إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة مهاجرين، لكن أحدهم توفي في المستشفى.

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وكانت هناك مخاوف من غرق الباقين.

وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجرا متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو مايو/أيار الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.

وتستغل شبكات لتهجير الأشخاص الوضع المتأزم في ليبيا لإيصال مهاجرين غير نظاميين نحو إيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرة.

كما تزايدت معدلات الهجرة غير النظامية عبر تونس، منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظمي هذه الهجرة.

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