مصادر تكشف عن تلقي مرشحين لرئاسة وزراء بريطانيا أموالاً من السعودية

الخليج 365:

كشف موقع “بيزنس إنسايدر” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدعم مالياً حملة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لتزعم حزب المحافظين ثم رئاسة الوزراء في بريطانيا.

وأكد الموقع، يوم السبت، أن كين كوستا -الممثل الخاص لحكومة بريطانيا فيما تسمّى رؤية ولي العهد السعودي 2030- تبرع بعشرة آلاف جنيه إسترليني لحملة هانت.

وأثار تبرع بن سلمان المالي حفيظة حزب العمال البريطاني، وتساؤلات حول مشروعية تقديم شخص يشغل منصباً حكومياً رسمياً تبرعات لحملات حزبية داخلية، وسط مطالبات لهانت بإعادة التبرع المالي إلى كوستا.

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كذلك كشف الموقع أن بوريس جونسون، منافس هانت على زعامة حزب المحافظين، حصل على أموال من السعودية العام الماضي، وسُجل مبلغ 14 ألف جنيه إسترليني بين رحلات السفر وضيافة جونسون في السعودية.

وقال الموقع إن وزير الخارجية السابق زار السعودية قبل أيام من مقتل جمال خاشقجي، وكان أَذن بمواصلة مبيعات الأسلحة للسعودية بعد أيام من غارة سعودية على مصنع أودت بحياة 14 شخصاً في 2016.

ونهاية الشهر الماضي، أبلغت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الملكة إليزابيث الثانية الاستقالة من زعامة حزب المحافظين والاستمرار في منصبها رئيسة للوزراء “حتى اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد”.

ويُتوقع أن تشهد بريطانيا منافسة سياسية ساخنة خلال الأسبوعين القادمين، قبل أن يتحدد من هو رئيس الوزراء القادم الذي سيحكم البلاد في الفترة الأكثر حساسية، وهي فترة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.