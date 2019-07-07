جولة التفاوض مع “طالبان” في قطر الأكثر إنتاجية

الخليج 365:

قال مبعوث السلام الأمريكي الذي يقود المحادثات مع حركة طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان، يوم السبت، إن أحدث مباحثات بين الجانبين كانت “أكثر جلسة مثمرة” حتى الآن.

وأضاف زلماي خليل زاد أنه تم إحراز تقدم كبير بشأن كل البنود الأربعة في اتفاقية السلام؛ وهي توفير ضمانات لمكافحة الإرهاب وانسحاب القوات والمشاركة في الحوار الداخلي الأفغاني والمفاوضات والتوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار.

وتستأنف الأطراف المتحاربة الاجتماع ابتداء من يوم الثلاثاء في قطر، بعد انتهاء المحادثات بين الأطراف الأفغانية.

وكان المتحدث باسم حركة طالبان في المفاوضات، سهيل شاهين، قد ذكر لـ”الجزيرة نت” يوم 29 يونيو الماضي، عقب انطلاق الجولة الجديدة، أنه تم تحقيق تقدم ملموس في موضوعي انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وعدم السماح لأي طرف باستخدام البلاد منطلقاً للهجوم ضد الآخرين، مؤكداً تواصل المحادثات.

Advertisements

ونقلت وكالة “رويترز” عن قائد كبير ضمن وفد طالبان بالدوحة أن المحادثات ستكون حاسمة.

ووصف مسؤول أمريكي الجولة السابعة من المفاوضات، التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، بأنها “لحظة نجاح أو فشل” لجهود إنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 18 عاماً.

في حين ذكر مصدر حكومي في أفغانستان أن الجولة ناقشت مسودة الاتفاقية بين الطرفين، وآلية بدء المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

لكن الحركة نفت اعتزامها الجلوس مع الحكومة الأفغانية في ظل وجود القوات الأجنبية في أفغانستان، وتصف طالبان الحكومة في كابول بأنها “دمية” بيد واشنطن، وتتمسك بسحب القوات الأجنبية المنتشرة بالبلاد، والتي تقدر بنحو عشرين ألفاً.

وقبل نحو أسبوع، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته العاصمة كابول، إن بلاده تقترب من التوصل إلى مسودة اتفاق مع طالبان بشأن ضمانات مكافحة الإرهاب، كما عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام بحلول الأول من سبتمبر المقبل.