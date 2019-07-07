فرنسا: ينبغي أن تجد أوروبا مرشحاً لرئاسة صندوق النقد الدولي

الخليج 365: قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم السبت إنه يتعين على وزير المالية أوروبا ايجاد مرشح محل توافق ليخلف كريستين لاجارد في رئاسة صندوق النقد الدولي. ورشح زعماء الاتحاد الأوروبي لغارد الأسبوع الماضي لتحل محل ماريو دراغي في منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي مما أثار تساؤلات عمن سيحل محلها في صندوق النقد. فيما قال الوزير الفرنسي إن وزراء مالية أوروبا سيناقشون الأمر في اجتماع في بروكسل يوم الثلاثاء. وصرح للصحفيين “ينبغي أن نتوصل لحل وسط على المستوى الأوروبي، يحدوني الأمل في التوافق على أفضل مرشح أوروبي لصندوق النقد الدولي”.

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