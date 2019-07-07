زوجان يعيدان الكرة بالفوز ببطولة العالم لحمل الزوجات

وحقق فيتواتاس كيركيلياوسكاس ونيرينجا كيركيلياوسكيني اللقب بالتفوق على بطل العالم الفنلندي تايستو ميتينين الفائز بالبطولة ست مرات.
وتجذب بطولة حمل الزوجات آلاف الزوار كل عام بالبلدة الواقعة بوسط فنلندا التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة. وكانت مسابقة يوم السبت النسخة الرابعة والعشرين للبطولة.
واقتنص كيركيلياوسكاس وزوجته اللقب من ميتينين بفارق ضئيل بلغ 0.1 ثانية.
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