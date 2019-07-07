يعد الاتفاقات السودانية.. كيف تحرك البرلمان العربي؟

وذكر بيان صادر عّن البرلمان اليوم أن الوفد سيلتقى خلال الزيارة مع رئيس المجلس العسكرى الانتقالى ونائبه، وممثلين عن قوى الحرية والتغيير، ورؤساء الأحزاب السياسية، وممثلين عن التجمعات الشبابية، وممثلين عن أحزاب دارفور وشرق السودان.
وأشار البيان الى أن الزيارة تأتى فى إطار وقوف ودعم البرلمان العربى التام لجمهورية السودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسى الذى يشهده السودان فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه تلبيةً لإرادة الشعب السودانى الكريم، وحرصاً من البرلمان العربى على التواصل مع كافة الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها بما يضمن وحدة السودان وسلامة مواطنيه، وإنهاء الصراع المسلح، وإرساء السلم والأمن، باعتبار السودان دولة لها مكانتها الهامة والمحورية فى العالم العربي.
وأعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عن ترحيب البرلمان العربى بالاتفاق بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادى لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الإنتقالية، داعياً كافة الأطراف السودانية لاستكمال تشكيل باقى أجهزة إدارة المرحلة الانتقالية.
وطالب بإنجاح متطلبات المرحلة الانتقالية والعبور بها إلى مرحلة دائمة تُحقق تطلعات الشعب السودانى الشقيق فى الأمن والاستقرار والعيش الكريم والتنمية والازدهار، مجدداً وقوف وتضامن البرلمان العربى التام مع السودان واستمراره فى خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي وقت سابق، رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالاتفاق الذى تم الإعلان عنه في الخرطوم بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شئون السودان خلال المرحلة الإنتقالية.
وقال السلمي في بيان له "إن البرلمان العربي يقف مع السودان لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم."
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