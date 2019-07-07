حميدتي: وجهنا المساعدات السعودية للتنمية

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي مخاطبا حشدا في مدينة الحاج يوسف شرق الخرطوم: كل ما وصلنا من 3 شهور ذهب إلى بنك السودان المركزي، المساعدات التي جاءت من دولتي السعودية والإمارات موجودة في بنك السودان، وأضاف: المجلس وجهها إلى التنمية.
وشكر حميدتي السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وقال: إن الاتفاق يحتاج إلى تعاون وتكاتف حتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان.
واعتبر أن الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان، مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب التوافق بين كل مكونات الشعب السوداني من أجل الاستقرار والنهضة، وأضاف: إنه تجب محاسبة أي متورط بالفساد في السودان، كما يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون، مشيرا في ذات الوقت إلى فترة المخلوع عمر البشير واستشراء الفساد والمحسوبية، وضعف الرواتب التي كانت تمنح للمواطنين في عهده، مؤكدا أن المجلس سيولي تحسين ظروف السودانيين أولوية قصوى.
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